الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصطفى أبو شامة: في العامين الماضيين انكشف دور الإعلام الدولي المشبوه

غزة
غزة

علق محمد مصطفى أبو شامة، الكاتب الصحفي، على أكاذيب الإعلام الدولي حول الموقف المصري بشأن غزة، قائلا إن هناك إشكالية في الإعلام الدولي ودوره المشبوه الذي انكشف وسقط عنه القناع طوال العامين الأخيرين بداية من الأزمة الأوكرانية الروسية وانتهاء بما يجري في غزة.

وأضاف "أبو شامة"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الإعلام الدولي بالنسبة للبلاد العربية كان له قيمة ويتحدث عن المهنية والحياد و"أكليشيهات" كثيرة تم تصديرها لسنوات طويلة تعاملت مع مؤسسات إعلامية بعينها على أنها أصنام تقدم تابوهات مقدسة فيما يتعلق بمهنة الإعلام.

ولفت إلى أنه خلال العامين الأخيرين بدأ ينكشف للعالم أجمع مدى كذب هذا الادعاء والوهم الكبير الذي عشناه سنوات طويلة يتشدق به كثير من الإعلاميين في الشرق حول مسألة المهنية بالنسبة للإعلام الدولي.

وتابع: "ورأيناها تسقط كثيرا حيث رأيناها في الحرب الأوكرانية وكيف تلون الإعلام الغربي الكثير من القصص المتعلقة بهذه الحرب ثم رأيناها تتجلى مع بداية طوفان الأقصى والأيام الأولى والانحياز الكامل لإسرائيل ما أثر على مجريات الأمور في ما يجري في غزة وأعطى لإسرائيل شرعية كبيرة في هذه الدموية التي تمارسها وحرب الإبادة التي تقوم بها في قطاع غزة".
 

القاهرة الإخبارية الموقف المصري غزة أكاذيب الإعلام الدولي مؤسسات إعلامية

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