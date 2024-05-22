فايز فرحات: ما نراه الآن من اعتراف بالدولة الفلسطينية نتيجة لمؤتمر القاهرة للسلام

قال الكاتب الصحفي محمد فايز فرحات، إنه كان هناك سباق من جانب القوى الدولية والأوروبية على دعم إسرائيل ودعم الرواية الإسرائيلية عقب أحداث 7 أكتوبر، ولكن رغم كل ذلك كان الموقف المصري واضحًا أنه لا بد من الالتفات إلى خطورة السردية الإسرائيلية وهي السردية الرئيسية المنتشرة داخل وسائل الإعلام الغربية، والالتفات إلى خطورة إهمال القضية الفلسطينية وضرورة أن تكون هناك عملية سياسية تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف "فرحات"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مؤتمر القاهرة للسلام تحدث بشكل واضح وصريح عن خطورة إهمال القضية الفلسطينية عن أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتحدث أيضًا عن خطورة التماهي مع الرواية الإسرائيلية فيما يتعلق بما حدث في 7 أكتوبر، وما بعد ذلك خاصة ما استندت إليه إسرائيل من مفاهيم حول حق الدفاع عن النفس وغيرها من المفاهيم أو المبادئ الأساسية الموجودة في القانون الدولي وفي ميثاق الأمم المتحدة، لكن كان هناك توظيف خاطئ لهذه المبادئ.

وأكد أن مؤتمر القاهرة للسلام أسس لتحول كبير في مواقف القوى الدولية، صحيح أنه أخذ بعض الوقت لكن ما نراه الآن هو نتيجة لمؤتمر القاهرة ونتيجة للجهود الدبلوماسية الضخمة التي بذلت على مدار الشهور الماضية منذ بدء الأزمة وحتى الآن.