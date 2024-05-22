فايز فرحات: هناك سيل من المغالطات الإسرائيلية تجاه الدور المصرى بشأن القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي محمد فايز فرحات، إنه منذ أن بدأت الأزمة كان هناك سيل من المغالطات الإسرائيلية فيما يتعلق بالدور المصري، وما يتعلق بمسار الأزمة أو العدوان الجاري منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، مشيرًا إلى أننا تابعنا مغالطات إسرائيلية عديدة منها ما كان يتعلق بمعبر رفح ومنها ما كان يتحدث عنه الجانب الإسرائيلي من أن مصر هي المسئولة عن عدم تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية لداخل قطاع غزة، كل هذه المغالطات هي جزء من الرواية الإسرائيلية وطريقة إدارة الجانب الإسرائيلي للأزمة الحالية.

وأضاف "فرحات"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المغالطات هي واحدة من الملامح الأساسية لتعامل إسرائيل مع الأزمة، وهناك هيمنة للمقولات الدينية والتيار الديني المتطرف على إدارة الأزمة، مؤكدًا أن كل هذا أنتج مثل هذه الاتهامات الإسرائيلية الزائفة إلى الدولة المصرية، فما سمعناه في الساعات الأخيرة حول أن مصر قامت بتغيير أو إدخال تغييرات أو تعديلات من جانبها فقط على الورقة الخاصة بالمفاوضات هذا في الحقيقة هو جزء من المغالطات الإسرائيلية التي اعتدنا عليها، وتعبير عن الأزمة الضخمة التي تمر بها الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو تحديدًا بسبب علاقته مع الأزمة التي واجهها مع بيني جانتس، بالإضافة إلى أن القرار السياسي والعسكري أصبح مختطفًا من جانب التيار اليميني المتطرف.

وأوضح، أن كل هذه الأوضاع الداخلية شديدة الاضطراب تنعكس على الأداء الخارجي ومحاولة تصدير الأزمة إلى أطراف خارجية ومنها الدولة المصرية، لكن كما نعلم جميعًا الدولة المصرية لديها خبرة كبيرة جدًا فيما تعلق بالوساطة ورعاية المفاوضات، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الخبرة المصرية ولا يمكن أن يقع فيها المفاوض المصري الذي رعى هذه المفاوضات، والذي بذل جهدًا ضخمًا طوال الشهور الماضية على أمل أن ينصت الجانب الإسرائيلي للعقل للخروج من هذه الأزمة.