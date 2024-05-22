جمال رشدى: 147 دولة أقدمت على الاعتراف بفلسطين حتى الآن

ثمّن السفير جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، اعتراف الدول الأوروبية الثلاث إسبانيا والنرويج وأيرلندا بالدولة الفلسطينية.

وقال رشدي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية دليل على أن المجتمع الدولي عازم على تطبيق حل الدولتين، مؤكدًا أن 147 دولة أقدمت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية حتى الآن.

وأوضح، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن هناك دولًا أوروبية أخرى ننتظر منها إعلان الاعتراف بالدولة الفلسطينية.