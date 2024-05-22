الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عبدالمنعم سعيد: تيارات يهودية فى أمريكا تعتقد أن إسرائيل تتصرف بما يخالف مصالحها

عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد

قال عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي، إن التوجه الأمريكي منذ 30 عامًا، هو أن إسرائيل تتصرف بما يخالف مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يأتي ذلك عن طريق تيارات يهودية إصلاحية في أمريكا وأوروبا.

وأضاف سعيد، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن فلسطين تعاني من حرب ديموغرافية وجغرافية للاستيلاء على الأرض، لافتًا إلى أن جميع يهود العالم لا يزيدون عن 17 مليونًا، مؤكدًا ضرورة وجود مخطط عربي وفلسطيني مُحكم لحل هذه الأزمة.

وتابع: "نحن نعرف بالمخطط الإسرائيلي منذ 76 عامًا، فهو كان معلنًا وليس به أي شيء غير مكشوف، ولكن كان هناك تقاعس في التعامل مع هذا المخطط القائم على الفكرة الصهيونية، بوجود بشر في دول أخرى تأتي إلى فلسطين، لأن ذلك هو ما يجعلهم صهاينة وأنا أعتقد أن الفلسطينيين لديهم كل الطاقة في مواجهة ذلك المخطط".

القاهرة الإخبارية إسرائيل الولايات المتحدة مصالح تيارات يهودية فلسطين حرب ديموغرافية الأرض مخطط عربي وفلسطيني

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