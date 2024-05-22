فايز فرحات: الاعتراف بفلسطين يعود للجهود المصرية بفرض القضية على أجندة المجتمع الدولي

قال الكاتب الصحفي محمد فايز فرحات، إن هناك اتجاها كبيرا لانضمام عدد متزايد من الدول سواء الأوروبية أو دول أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا يعود لأمور كثيرة أولها الجهد الدبلوماسي الضخم الذي بذلته الدولة المصرية لفرض القضية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي.

وأضاف "فرحات"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ثاني هذه الأمور تتمثل في الجهد الذي بذل أيضًا في الاتجاه من تحذير خطورة تجاهل القضية الفلسطينية دون تسوية تاريخية وعادلة، وثالثا تتمثل في اكتشاف السردية الإسرائيلية وخطورة السياسات الإسرائيلية التي اتبعت على مدار عقود تجاه القضية والأراضي الفلسطينية.

ووأوضح، أن الجهد السياسي والدبلوماسي الضخم الذي بذلته الدولة المصرية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف داخل الأمم المتحدة، كل ذلك أسهم في حراك كبير في تغير المواقف الدولية وتزايد قناعة كتلة دولية متزايدة لأهمية الاعتراف بالقضية الفلسطينية كوسيلة لتجاوز كل التعقيدات المتعلقة بالعملية السياسية التي غابت منذ سنوات طويلة بهدف إقامة الدولة الفلسطينية.