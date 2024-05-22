الأربعاء 22 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كاتب صحفى: مصر لم تتخل يومًا عن القضية الفلسطينية ووقفت كثيرًا أمام مخطط تهجير الفلسطينيين

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي علي السيد، إن الموقف المصري ثابت وراسخ تجاه فلسطين، ومصر لم تتخل يومًا عن القضية الفلسطينية وعن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقراره.

وأضاف " السيد"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجانب الإسرائيلي هو الذي دائمًا وأبدًا يحاول تطبيق أيديولوجيته في تهجير الفلسطينيين وطردهم خارج أرضهم، مؤكدًا أن مصر وقفت أمام هذا المخطط.

وأوضح، أنه في بداية الحرب كانت هناك أهداف معلنة من قبل إسرائيل أمام العالم وهي القضاء على حماس وتحرير المحتجزين، وكل هذه الأهداف ثبت أنها أهداف ثانوية وليست هي الهدف الأساسي الذي كان قائمًا على تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن مصر وقفت كثيرًا أمام هذا المخطط.

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