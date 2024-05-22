بلينكن: رصدنا انتهاكات لحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلى

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه تم رصد انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية من قبل أشخاص ووحدات في جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن العمليات الإسرائيلية قرب معبر رفح صعبت مهمة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن ترى إصلاحات في وكالة “أونروا” في أقرب وقت ممكن قبل أن نعاود تمويلها.