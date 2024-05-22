البيت الأبيض: الوصول إلى حل الدولتين يكون فقط عبر المفاوضات المباشرة

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرى أن حل الدولتين يضمن أمن إسرائيل ومستقبلًا كريمًا للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الوصول إلى حل الدولتين يكون فقط عبر المفاوضات المباشرة.

وأضاف سوليفان، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس بايدن يعتقد أن المفاوضات المباشرة بين الطرفين هي أفضل طريق لحل المشكلة مع الدولة الفلسطينية.

وتابع: "ناقشنا في إسرائيل عملية رفح الفلسطينية وما يجب فعله لتقليل الخسائر البشرية في قطاع غزة.. وسنقوم بتقييم ما ستقوم به إسرائيل خلال عملياتها الجارية في رفح الفلسطينية".