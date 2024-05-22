الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البيت الأبيض: الوصول إلى حل الدولتين يكون فقط عبر المفاوضات المباشرة

البيت الأبيض
البيت الأبيض

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرى أن حل الدولتين يضمن أمن إسرائيل ومستقبلًا كريمًا للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الوصول إلى حل الدولتين يكون فقط عبر المفاوضات المباشرة.

وأضاف سوليفان، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس بايدن يعتقد أن المفاوضات المباشرة بين الطرفين هي أفضل طريق لحل المشكلة مع الدولة الفلسطينية.

وتابع: "ناقشنا في إسرائيل عملية رفح الفلسطينية وما يجب فعله لتقليل الخسائر البشرية في قطاع غزة.. وسنقوم بتقييم ما ستقوم به إسرائيل خلال عملياتها الجارية في رفح الفلسطينية".

القاهرة الإخبارية البيت الأبيض بايدن حل الدولتين إسرائيل المفاوضات الدولة الفلسطينية رفح الفلسطينية

مواد متعلقة

ارتقاء 4 شهداء جراء استهداف الاحتلال النازحين فى مخيم جباليا

قطر تدعو إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية المشككة فى الوساطة بشأن غزة

بعد دعوته لانتخابات جديدة.. سوناك: سأقاتل من أجل كل صوت وسأكسب ثقتكم

عبدالمنعم سعيد: تيارات يهودية فى أمريكا تعتقد أن إسرائيل تتصرف بما يخالف مصالحها

كاتب صحفى: مصر لم تتخل يومًا عن القضية الفلسطينية ووقفت كثيرًا أمام مخطط تهجير الفلسطينيين

بلينكن: رصدنا انتهاكات لحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلى

إعلام إسرائيلى: مقتل ضابط ومجندين اثنين خلال معارك شمال غزة

فايز فرحات: هناك سيل من المغالطات الإسرائيلية تجاه الدور المصرى بشأن القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

عاجل| ظل «مو».. لماذا فشل الننى فى مزاحمة صلاح على عرش المحترفين المصريين؟

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024 برقم الجلوس الترم الثاني عبر الدستور

عاجل.. مصدر رفيع المستوى: مصر لن تسمح بتحقيق المطامع الإسرائيلية فى فلسطين على حسابها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة