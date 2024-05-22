الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قطر تدعو إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية المشككة فى الوساطة بشأن غزة

غزة
غزة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، إن قطر تدعو إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية المشككة في الوساطة بشأن غزة؛ وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، أنه يجب أن ينصب التركيز في هذا الوقت الحساس على سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأوضح أن جهود وساطة قطر ومصر والولايات المتحدة مستمرة من أجل التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ومن أجل تبادل الأسرى والمحتجزين ولتحقيق السلام والأمن والاستقرار بالمنطقة.

وفي سياق متصل، أكد القيادي في حركة حماس عزت الرشق، أن حملات إسرائيل استهدفت قطر ودورها بالأمس القريب، واليوم تبدأ على مصر وتتهمها بإفشال جهود التوصل لاتفاق هدنة.

القاهرة الإخبارية قطر التقارير الإعلامية الوساطة غزة إنهاء الحرب قطاع غزة

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