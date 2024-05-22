الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الصحة الفلسطينية": استشهاد 10 برصاص الاحتلال فى جنين

جنين
جنين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنه منذ صباح أمس الثلاثاء، استشهد 10 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية؛ وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

الدفع بتعزيزات عسكرية
وفي فجر الثلاثاء، دفع الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين، وسط اشتباكات مع فلسطينيين، حيث أسفرت العملية الموسعة في مدينة ومخيم جنين، عن وقوع 7 شهداء بينهم تلاميذ مدارس، وطبيب ومدرس، بجانب عشرات الإصابات.

القناصة فوق أسطح منازل جنين
رئيس بلدية جنين نضال عبدي، أكد أن الاحتلال الإسرائيلي نشر القناصة على أسطح المنازل لاستهداف كل من يتحرك بالمدينة، كما أن المسيرات الإسرائيلية تطلق النار على الفلسطينيين في مدينة جنين.

القاهرة الإخبارية الاحتلال جنين الضفة الغربية الصحة الفلسطينية

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