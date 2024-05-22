الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نهى بكر: الادعاءات الإسرائيلية الهدف منها أساسًا تشتيت الانتباه عما يحدث فى غزة

نهى بكر
نهى بكر

قالت د. نهى بكر عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري، إن الدور المصري واضح وليس دورًا سنقوم به اليوم أو بعد 7 أكتوبر، ولكنه دور تقوم به مصر منذ عام 1948.

وأضافت "بكر"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر قامت بكل ما تستطيع من أجل أن يتفاوض الطرفان، ومن أجل وقف إطلاق النار وإيجاد هدنة.

وأكدت، أن الادعاءات الإسرائيلية الهدف منها أساسًا تشتيت الانتباه عما يحدث في غزة، فإذا كانت إسرائيل تدعي على مصر ما لم تقم به، فهي تفعل ذلك لتشتت الانتباه حتى لا يكون الانتباه منصبًا على المهازل والإبادة الجماعية التي تحدث في غزة.

القاهرة الإخبارية الدور المصري الإدعاءات الإسرائيلية غزة الإبادة الجماعية

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