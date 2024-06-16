التحقيق فى إصابة أم ونجليها بتسمم غرب الإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول إصابة ربة منزل ونجليها بادعاء تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة سمكة الأرنب السامة، والتحفظ على الزوج لحين عرضه على النيابة العامة، وسؤال المصابين عن الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من المستشفى الرئيسي الجامعي، بوصول كل من: سارة.س.أ، 44 سنة، ربة منزل، ونجليها أحمد محمد عبده، 16 سنة، طالب، ونور محمد عبده، 9 سنوات، طالب، مقيمين بمنطقة البوابة ٨ بدائرة القسم، مصابين بادعاء تسمم غذائي.

على الفور انتقل إلى المستشفى مأمور وضباط القسم، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة الأم ونجليها بادعاء تسمم شديد، وتم إعطاؤهم العلاج اللازم، وخرج الثاني والثالث بعد تلقيهما الإسعافات اللازمة.

وبعد سؤال زوج الضحية محمد عبده عبدالغني عمار البالغ من العمر 40 سنة الذي يعمل سائقًا ومقيم في نفس العنوان، تبين أن زوجته ونجليه شعروا بحالة إعياء شديدة بعد تناولهم وجبة أسماك من نوع "الأرانب"، التي قام بصيدها من مياه البحر وطهيها في المنزل. بعد ذلك قام بنقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. تم تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة وتم التحفظ على الزوج حتى يتم عرضه على النيابة العامة لبدء التحقيقات.