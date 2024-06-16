الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق فى إصابة أم ونجليها بتسمم غرب الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول إصابة ربة منزل ونجليها بادعاء تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة سمكة الأرنب السامة، والتحفظ على الزوج لحين عرضه على النيابة العامة، وسؤال المصابين عن الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ من المستشفى الرئيسي الجامعي، بوصول كل من: سارة.س.أ، 44 سنة، ربة منزل، ونجليها أحمد محمد عبده، 16 سنة، طالب، ونور محمد عبده، 9 سنوات، طالب، مقيمين بمنطقة البوابة ٨ بدائرة القسم، مصابين بادعاء تسمم غذائي.

على الفور انتقل إلى المستشفى مأمور وضباط القسم، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة الأم ونجليها بادعاء تسمم شديد، وتم إعطاؤهم العلاج اللازم، وخرج الثاني والثالث بعد تلقيهما الإسعافات اللازمة.

وبعد سؤال زوج الضحية محمد عبده عبدالغني عمار البالغ من العمر 40 سنة الذي يعمل سائقًا ومقيم في نفس العنوان، تبين أن زوجته ونجليه شعروا بحالة إعياء شديدة بعد تناولهم وجبة أسماك من نوع "الأرانب"، التي قام بصيدها من مياه البحر وطهيها في المنزل. بعد ذلك قام بنقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. تم تحرير المحضر اللازم بشأن الواقعة وتم التحفظ على الزوج حتى يتم عرضه على النيابة العامة لبدء التحقيقات.

سمكة الارنب التحقيق بتسمم الإسكندرية نيابة الدخيلة أمن الأسكندرية

مواد متعلقة

"سيلفى" و"بالونات" مظاهر الاحتفال فى الإسكندرية بعيد الأضحى المبارك.. (صور)

إصابة أم ونجليها بتسمم بعد تناولهم وجبة سمك الأرنب السامة فى الإسكندرية

لجنة هندسية لمعاينة سقوط أجزاء من سقف عقار بالإسكندرية

حبس عاطل ضبط بـ50 كيلو حشيش فى العامرية ثان غرب الإسكندرية

حبس 3 تجار مخدرات ضبطوا بـ135 كيلو "حشيش" فى الإسكندرية

الحبس 6 أشهر لسائق أوبر تعدى على سيدة بالإسكندرية

السجن المشدد 5 سنوات لموظفين بمحكمة غرب الإسكندرية

السجن المشدد 15 سنة لطالب قتل عاملًا فى مطعم بالإسكندرية

الأكثر قراءة

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى مدن ومحافظات مصر

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

فجر عيد الأضحى.. آخر كلمات صدام حسين قبل إعدامه

كشف لغز التعدى على كلب بسلاح أبيض فى حدائق القبة

الإدارة العامة للجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن وذوى الهمم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

حماس: نشارك شعبنا في عيد الأضحى آلامه وآماله وندعو لدعم صموده

الاحتلال يعلن مقتل جنديين في معارك شمال غزة

إسرائيل تعلن عن "هدنة تكتيكية" يومية فى جنوب غزة للسماح بدخول المساعدات