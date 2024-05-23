نشرة DMC.. الاعترافات الغربية تتوالى تباعًا بفلسطين كدولة مستقلة

بعد ساعات من إعلان أيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترافها بالدولة الفلسطينية، أكدت كولومبيا أنها تعتزم فتح سفارة لها في رام الله بالأراضي الفلسطينية.

وقال وزير خارجية كولومبيا لويسو موريلو، إن الرئيس غوستافو بيترو الذي يعد من أشد منتقدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات بفتح سفارة لكولومبيا في رام الله بالضفة الغربية.

وقطعت كولومبيا علاقتها مع إسرائيل بعد أن وصف الرئيس الكولومبي نتنياهو بأنه يرتكب إبادة جماعية، كما دعا المحكمة الجنائية الدولية بداية هذا الشهر إلى إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو.

الاعتراف بفلسطين

وتتوالى الاعترافات الأوروبية تباعًا بدولة فلسطين كدولة مستقلة، فبعد كل من أيرلندا والنرويج انضمت إسبانيا إلى الركب في خطوة لاقت تفاعلًا إيجابيًا من طرف الجانب الفلسطيني فيما أثارت غضب الاحتلال الإسرائيلي.

وتقر الكثير من البلدان العربية والغربية بأنه لا يمكن الحديث عن حل الدولتين ما لم يتم الاعتراف بدولة فلسطين كاملة السيادة والعضوية.