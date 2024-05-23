الخزانة الأمريكية: على الولايات المتحدة وشركائها زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

أكدت جانيت لويز يلين، ‏ وزيرة الخزانة الأمريكية، أنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف وزيرة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة

"القاهرة الإخبارية"، أنه يجب على واشنطن العمل من أجل كبح العنف وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية.

وأوضحت، أنه من المهم إبقاء العلاقات المصرفية بين إسرائيل والفلسطينيين مفتوحة للسماح للاقتصادات المتعثرة بالضفة الغربية وغزة بالعمل والمساعدة في ضمان الأمن.

وأشارت وزيرة الخزانة الأمريكية، إلى أنه يجب منع تمويل الحوثيين وحزب الله ووكلاء إيران في الشرق الأوسط.