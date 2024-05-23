الكرملين: الانتخابات البريطانية المقبلة لن تغير من مسار معاداة لندن لموسكو

أكد "الكرملين" أن الانتخابات البريطانية المقبلة لن تغير من مسار معاداة لندن لموسكو، وهي مجرد شأن داخلي، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح "الكرملين" أن مد الدول الغربية أوكرانيا بالأسلحة لن يغير من مسار العملية العسكرية.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى انتخابات جديدة في 4 يوليو، موضحًا أن الملك تشارلز الثالث وافق على حل البرلمان، قائلًا: "سأقاتل من أجل كل صوت وسأكسب ثقتكم".