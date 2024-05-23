الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز

خبير علاقات دولية: إسرائيل تعيش هزيمة استراتيجية في ظل دعم دولي للقضية الفلسطينية

الدكتور أشرف عكة
الدكتور أشرف عكة

قال الدكتور أشرف عكة، الخبير في العلاقات الدولية، إن إسرائيل تعيش هزيمة استراتيجية في ظل مناخ دولي متطور داعم للقضية الفلسطينية بأبعاده السياسية والقانونية والرأي العام العالمي والدولي المؤيد والداعم للقضية الفلسطينية والمحاصر لإسرائيل بملفات مختلفة بقضايا مختلفة اليوم.

وأضاف "عكة"، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل الآن تعيش حالة من العزلة الدولية، وليس أمامها سوى الاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن المناخ الدولي العام يسير عبر المسارات الجماعية الدولية لحل القضية الفلسطينية ووقف هذه الحرب ووقف حرب الإبادة والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وتقويض كل جهود الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح، أن إسرائيل اليوم محاصرة ومن خلفها محاصر واليوم هناك إطاحة جدية بكل من دعم إسرائيل وعزلة حقيقية لبريطانياوفي الولايات المتحدة الأمريكية هناك احتمالات كبيرة لخسارة بايدن الانتخابات، ونتنياهو يعيش أزمات داخلية، مؤكدًا أن محور الشر في العالم الآن يعيش حالة من الحصار والعزلة الدولية، وهذا يعكس نفسه على سلوك الاحتلال بعدوان متواصل على الشعب الفلسطيني محاولة تقويض كل الجهود الإقليمية والدولية الداعية إلى المفاوضات والتهدئة.

القاهرة الإخبارية إسرائيل هزيمة استراتيجية العزلة الدولية القضية الفلسطينية حرب الإبادة

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