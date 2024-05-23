صافرات الإنذار تدوى جنوب مستوطنة كريات شمونة

دوت صافرات الإنذار جنوب مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل، حسبما أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي سياقٍ آخر، قال مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، يوسف أبوكويك، إن التوزيع الجعرافي للعدوان الإسرائيلي والمجازر التي اقترفت، فلكل المحافظات نصيب من هذه المجازر، حيث كان معظم الشهداء الليلة الماضية من محافظة غزة جراء سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت منازل ومراكز إيواء في منطقة حي الدرج.

استهداف مركز ومسجد يؤوي الفلسطينيين

وتابع الغارة التي استهدفت منزلًا في حي الدرج تعود لعائلة شابط استشهد منهم 16 فلسطينيًا، بالإضافة إلى استشهاد 10 أطفال في منطقة مدرسة الزهرة جراء غارة أخرى استهدفت مركزًا ومسجدًا كان قد آوى إليه الفلسطينيون جراء استمرار العملية البرية في منطقة الشمالية من قطاع غزة.