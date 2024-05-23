مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: عدد الجرحى في القطاع قارب على 80 ألفًا

قال الدكتور عائد ياغي مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إن الأوضاع في قطاع غزة كارثية للغاية، فنحن نتحدث عن ازدياد عدد الجرحى الذي قارب إلى نحو 80 ألف جريح، وهذا يزيد العبء على الطواقم الطبية وخاصة المستشفيات التي تستقبل يوميا المئات من هؤلاء الجرحى.

خروج مستشفيات جديدة من الخدمة

وأضاف "ياغي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس: اليوم نتحدث عن خروج مستشفيات أخرى عن العمل، وهذه المشافي التي تم الإعلان عن خروجها عن العمل كانت تعمل بشكل جزئي، مشيرًا إلى أن اليوم هناك حصار لمستشفى العودة في شمال غزة في منطقة تل الزعتر لليوم الرابع على التوالي وإجبار الموظفين على ترك هذه المستشفى والمرضى.

ولفت إلى أنه لم يتبقى في هذه المستشفى إلا عدد محدود من الطواقم الطبية لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، بالإضافة إلى حوالي 11 مريضًا مع مرافق فقط يرفضون الآن الخروج من هذا المستشفى إلا عبر سيارات إسعاف؛ لأنهم لا يستطيعون السير عبر هذه الشوارع التي حددتها قوات الاحتلال.



وأوضح أن مستشفى كمال عدوان الذي تعرض لاقتحام مسبق في شهر نوفمبر وديسمبر الماضي، والذي عاد لاحقًا للعمل بشكل جزئين بات محاصرًا من منطقتين، وغالبية الطواقم الطبية والمرضى والنازحين خرجوا من المستشفى باستثناء عدد بسيط جدًا لا يتجاوز 7 إلى 8% من العدد الذي كان موجود مسبقًا في هذا المستشفى.