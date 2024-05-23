الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": ليلة ثقيلة على الأهالى فى رفح الفلسطينية

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

قال أيمن عماد، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من أمام معبر رفح، إن الشعب الفلسطيني شهد ليلة ثقيلة، والذي يعاني جراء العمليات العسكرية تحديدا في هذه الليلة التي شهدت قصفا كبيرا من المدفعية الإسرائيلية على المناطق الشرقية والجنوبية في رفح الفلسطينية بشكل متسارع وكبير.

وأضاف "عماد"، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن محيط منفذ رفح من الجهة الفلسطينية شهد اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى مدار هذه الليلة كانت الأصوات مرتفعة بشكل ملحوظ، سواء بتبادل إطلاق النيران بواسطة الأسلحة المتوسطة أو الخفيفة، إضافة إلى المدفعية التي تلقى قنابلها بشكل متواصل على المناطق الشرقية من رفح الفلسطينية، ولا سيما حيي الزهور والسلام ومنطقة وسط البلد والمناطق المحيطة بمنفذ رفح من الجهة الفلسطينية.

ولفت إلى أن هذه العمليات تستمر بالتزامن مع ما تم الإعلان عنه من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي ببدء المرحلة الثانية من التوغل في مدينة رفح الفلسطينية، ودفع بلواء جديد لتصبح أعداد الألوية التي تقوم بعمليات عسكرية في المدينة 5 ألوية.

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