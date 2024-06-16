الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع ربة منزل صدمتها سيارة طائشة فى كفر شكر بالقليوبية

اسعاف
اسعاف

لقيت ربة منزل مصرعها صدمتها سيارة طائشة فى نزلة كوبرى بالبر الشرقى بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية طريق بنها المنصورة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب تصادم وانقلاب سيارة سوزوكى رقم ج ف 5649 قيادة اسماعيل. س. س أمام قرية أسنيت بالبر الشرقى دائرة المركز ووجود جثة سيدة نتيجة الحادث المروع

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر وتبين من المعاينة الأولية مصرع ربة منزل ولاء. ح. ح 21 سنة بقرية كفر الولجا التابعة لمدينة كفر شكر حيث صدمتها سيارة مسرعة وانقلبت عدة مرات فى نزلة كوبرى أسنيت بالبر الشرقى طريق بنها المنصورة وتم نقل الجثة إلى مستشفى لإتخاذ اللازم

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة رقم 4788 لسنة 2024 وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع ربة منزل كوبرى أسنيت كفر شكر امن القليوبية مستشفى كفر شكر

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