الهباش: نحيى الدول التى اعترفت بفلسطين.. وننتظر موقف باقى الدول الأوروبية

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إننا نحيي الدول التي اعترفت بدولة فلسطين ونرحب بقرارها بالاعتراف بدولة فلسطين وننتظر من باقي الدول الأوروبية أن تحذوا حذوها وأن تغلّب القانون والشرعية الدولية والعدالة على كل الاعتبارات.

وأضاف الهباش، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نريد من العالم فقط أن ينتصر للشرعية الدولية، فنحن لا نطلب أكثر من ذلك، العالم يتحدث عن حل الدولتين وفي نفس الوقت دول كثيرة لم تعترف بعد بدولة فلسطين، الآن نحن نحظى باعتراف أكثر من 147 دولة على المستوى العالم بدولة فلسطين، منها دول أوروبية شرقية اعترفت بنا منذ عام 1988، ودول أوروبية غربية الآن أصبحت أربع دول أوروبية غربية تعترف بدولة فلسطين.

وأكد أننا ننتظر من كل دول الاتحاد الأوروبي أن تحذو نفس هذا الموقف وأن تأخذ هذا القرار الذي يؤكد السيادة للشرعية الدولية والسيادة للقانون.