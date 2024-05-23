الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الهباش: نحيى الدول التى اعترفت بفلسطين.. وننتظر موقف باقى الدول الأوروبية

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إننا نحيي الدول التي اعترفت بدولة فلسطين ونرحب بقرارها بالاعتراف بدولة فلسطين وننتظر من باقي الدول الأوروبية أن تحذوا حذوها وأن تغلّب القانون والشرعية الدولية والعدالة على كل الاعتبارات.

وأضاف الهباش، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نريد من العالم فقط أن ينتصر للشرعية الدولية، فنحن لا نطلب أكثر من ذلك، العالم يتحدث عن حل الدولتين وفي نفس الوقت دول كثيرة لم تعترف بعد بدولة فلسطين، الآن نحن نحظى باعتراف أكثر من 147 دولة على المستوى العالم بدولة فلسطين، منها دول أوروبية شرقية اعترفت بنا منذ عام 1988، ودول أوروبية غربية الآن أصبحت أربع دول أوروبية غربية تعترف بدولة فلسطين.

وأكد أننا ننتظر من كل دول الاتحاد الأوروبي أن تحذو نفس هذا الموقف وأن تأخذ هذا القرار الذي يؤكد السيادة للشرعية الدولية والسيادة للقانون.

القاهرة الإخبارية فلسطين دولة فلسطين الإعتراف الدول الأوروبية الاتحاد الأوروبي

مواد متعلقة

الهباش: ننتظر من العدل الدولية تطبيق القوانين لوقف العدوان والخخط الإسرائيلية

القاهرة الإخبارية: تخوف إسرائيلى من الملاحقات القضائية الدولية لحكومة الاحتلال

مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: عدد الجرحى فى القطاع قارب على 80 ألفًا

حزب الله يستهدف التجهيزات التجسسية فى موقع الراهب الإسرائيلى

الأسبوع المقبل.. البرلمان الدنماركى يصوت على الاعتراف بالدولة الفلسطينية

"القاهرة الإخبارية": ليلة ثقيلة على الأهالى فى رفح الفلسطينية

نشرة DMC.. الاعترافات الغربية تتوالى تباعًا بفلسطين كدولة مستقلة

موسكو: سنضرب أهدافًا بريطانية إذا استخدمت أسلحتها ضدنا

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يُكلف بإحياء مسار خروج "بنى إسرائيل" وتنظيم رحلات سياحية له

عاجل| مواجهة محتملة بين الأهلى والزمالك يونيو المقبل

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

"العدل الدولية" تحضر القرار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتظر "صدمة" جديدة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)