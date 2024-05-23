الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الهباش: نأمل أن يتخذ مجلس الأمن قرارًا مماثلا لـ"العدل الدولية" بإدانة إسرائيل

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إننا نأمل أن يتخذ مجلس الأمن الدولي قرارًا مماثلًا في حال إصدار قرار من محكمة العدل الدولية يدين إسرائيل أو يلزم بإنهاء هذه الحرب، ولكن نخشى ألا يحدث هذا بسبب إصرار الولايات المتحدة الأمريكية من جانبها على حماية إسرائيل وعلى حماية استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأضاف الهباش، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا جربنا ذلك ثلاث مرات قبل ذلك، ففي غضون الأشهر السبعة الأخيرة الولايات المتحدة الأمريكية- مع شديد الأسف- استخدمت الفيتو ضد قرارات مماثلة تلزم بوقف العدوان الإسرائيلي، وهذه المرة ربما نواجه نفس المشكلة والمعضل، ونأمل أن ينتصر مجلس الأمن للقانون الدولي.

وتابع: "لكن نخشى في الوقت نفسه من أن الولايات المتحدة الأمريكية التي نعتبرها الراعي الأول للعدوان الإسرائيلي ونحملها المسئولية الكاملة عن كل الدماء التي سالت أن تتخذ نفس الإجراء ونفس القرار ونفس الموقف المناوئ للعدالة المعادل للإنسانية والمعادي للشاب الفلسطيني وتستخدم الفيتو في مجلس الأمن مرة أخرى ضد وقف العدوان على قطاع غزة".

القاهرة الإخبارية مجلس الأمن الدولي محكمة العدل الدولية إسرائيل الحرب الولايات المتحدة العدوان

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