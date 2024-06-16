ضبط مواد مخدرة بـ2.770 مليون جنيه فى الدقهلية وكفر الشيخ

نجحت حملات وزارة الداخلية في ضبط عدد من العناصر الإجرامية بالدقهلية وكفر الشيخ وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار تقدر قيمتها المالية بـ2٫770 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتي أمن "الدقهلية، كفر الشيخ" قيام عدة عناصر إجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة نبروه بكفر الشيخ وبحوزتهم 8 كيلو جرامات لمخدر الحشيش- 3،250 كيلو جرام لمخدر "الآيس "الشابو"- 3 أسلحة بيضاء.

كما تم ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ.. وبحوزته "50 كيلو جراما لمخدر الحشيش – فرد خرطوش وطلقتان".

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ"2٫770 مليون جنيه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.