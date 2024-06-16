الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإدارة العامة للجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن وذوى الهمم

إدارة الجوازات تساعد
إدارة الجوازات تساعد كبار السن والمرضى

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسهيل وتيسير الخدمات على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الضرورية مع احترام حقوق الإنسان، ويتم ذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية للمترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة في المحافظات المختلفة، بهدف تقديم كل التسهيلات لهم.

فقد قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن في مقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وأكدت الوزارة مواصلة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تسهيل وتيسير الخدمات للمواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات في كل المواقع الشرطية كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

الإدارة العامة للجوازات المستندات الشرطية الحالات المرضية جوازات السفر وزارة الداخلية

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