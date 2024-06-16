الإدارة العامة للجوازات تقدم تسهيلات لكبار السن وذوى الهمم

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسهيل وتيسير الخدمات على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الضرورية مع احترام حقوق الإنسان، ويتم ذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية للمترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة في المحافظات المختلفة، بهدف تقديم كل التسهيلات لهم.

فقد قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن في مقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وأكدت الوزارة مواصلة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تسهيل وتيسير الخدمات للمواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات في كل المواقع الشرطية كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.