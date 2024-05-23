الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": شاحنات المساعدات مكتظة أمام معبر رفح بسبب التعنت الإسرائيلى

المساعدات
المساعدات

قال همام مجاهد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أمام معبر رفح، إن الأراضي المصرية بجوار وخلف معبر رفح من الجانب المصري مكتظة بمئات الشاحنات الإنسانية التي تحمل مواد غذائية وإنسانية وصحية وطبية كانت من المفترض أن تدخل قطاع غزة، لكن قوات الاحتلال تفرض غلقًا كاملًا ومحكمًا على المعبر.

وأضاف "مجاهد"، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الاحتلال يغلق بشكل كامل معبر كرم أبو سالم بحكم العمليات العسكرية التي تجريها وتقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي من الناحية الفلسطينية لمعبر رفح حتى معبر كرم أبو سالم.

وتابع: "شاحنات المساعدات مكتظة أمام معبر رفح بسبب التعنت الإسرائيلي والعدوان على رفح الفلسطينية، كما يعاني سكان قطاع غزة من مجاعة وأوضاعًا إنسانية كارثية ومدنية وما إلى ذلك، والمساعدات مازالت موجودة في الجانب المصري أملًا في دخول قطاع غزة".

القاهرة الإخبارية معبر رفح الشاحنات الإنسانية الاحتلال معبر كرم أبو سالم العمليات العسكرية

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