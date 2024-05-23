الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أشرف العشرى: العالم يعلم حجم الجهود المصرية لتقديم المساعدات وتهدئة الأوضاع فى غزة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الكاتب الصحفي أشرف العشري، إن الاستراتيجية المصرية، استراتيجية ثابتة وتتسم بكثير من المصداقية العالية، مشيرًا إلى أنه منذ السابع من أكتوبر حتى الآن تستمر القاهرة بالدفع بجهود التسوية السياسية والتفاوضية وفي نفس الوقت أيضًا تلعب دورا بارزا وقويا فيما يتعلق بتوفير استحقاقات الدعم الإنساني والإغاثة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف العشري، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر ما زالت متمسكة بفتح رفح حتى هذه اللحظة والجانب الإسرائيلي وبعد اقتحام رفح والسيطرة على البوابة من الجانب الفلسطيني هو الذي يعرقل دخول هذه المساعدات؛ لأن الوجود العسكري، هذا الأمر سوف يؤدي لأن يكون هناك وقوع كوارث للعاملين في تلك الهيئات التي تقوم بنقل المساعدات، بالإضافة إلى عمليات الإسقاط والإنزال الجوي وإقامة المستشفيات الميدانية في خان يونس ونقل الجرحى الفلسطينيين.

وتابع: "7 شهور والمجتمع الدولي يعلم تمامًا والعالم برمته يعلم تمامًا حجم الجهود والتضحيات والتحديات التي واجهتها القاهرة من أجل الاستمرار على فتح المعبر وتقديم هذه المساعدات في هذا الزخم وهذا الكم الكبير، وفي نفس الوقت أيضًا تلعب دورا في تشكيل الحاضنة السياسية والتفاوضية للجانبين حماس وإسرائيل في القاهرة، وبالتالي القاهرة مستمرة في أداء مهمتها ورسالتها على المستوى السياسي والإنساني والوقائي والطبي".

القاهرة الإخبارية الأستراتيجية المصرية السابع من أكتوبر القاهرة الدعم الإنساني قطاع غزة

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