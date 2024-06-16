الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفاة ثالث سيدة من قنا خلال أداء مناسك فريضة الحج

المتوفيه
المتوفيه

تُوفيت ثالث سيدة من محافظة قنا، خلال أداء مناسك فريضة الحج في المملكة العربية السعودية، ودُفنت في مكة حسب وصيتها وأمنيتها التي طالبت بها ونالتها رغم صغر سنها.

وقال محمود حمتو، أحد أقاربها، أن الفقيدة تُدعى "ليالي رشاد أبوالمجد، تبلغ من العمر 45 عامًا، من الأشراف ومقيمة في شارع السهاريج بندر قنا، سافرت لآداء فريضة الحج ولم تعاني من أي أمراض مزمنة ولكن أمنيتها ودعائها الدائم كان زيارة بيت الله الحرام وتُدفن في الأراضي المقدسة وحقق الله مطلبها ودُفنت في البقيع.

وأضاف أنها من السيدات الصالحات الكريمات مع أسرتها وجيرانها وتسرع في العمل الخيري ومساعدة الآخرين، لذلك رغم الفرحة بحسن خاتمتها ونالت أمنيتها التي طلبتها بدفنها في الأراضي المقدسة ألا أن الجميع في حالة حزن وحداد حزنًا على فراقها ودفنها في مكان تصعب زيارتها كلما أرادوا في قبرها.

يذكر أن السيدة ليالي هي ثالث سيدة تتوفى من محافظة قنا خلال أداء مناسك فريضة الحج على جبل عرفات في المملكة العربية السعودية بعد السيدة رجاء عطية صالح، ابنة منطقة مدينة العمال في بندر قنا، والسيدة نجاح إبراهيم ابنة قرية كلاحين أبنود مركز قنا.

قنا السعودية البقيع الحج محافظة قنا

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