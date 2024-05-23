خبير بالشئون الإسرائيلية: الموقف المصرى واضح منذ بداية الأزمة الفلسطينية

علّق إسماعيل مسلماني، الخبير بالشئون الإسرائيلية، على الادعاءات الكاذبة على الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية، قائلًا، إنه خطاب إسرائيلي استعلائي في محاولة لقلب الأمور على الشارع المصري، بأن القاهرة ترفض عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إضافة إلى اتهامها بإفشال المفاوضات الأخيرة، مؤكدًا وضوح الموقف المصري منذ بداية الأزمة الفلسطينية.

وأضاف مسلماني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن إسرائيل تُريد ضرب عصفورين بحجر، بمعنى أنها تريد أن تقول لكل دولة أوروبية، تحاول أن تعترف بالدولة الفلسطينية، انظروا إلى شيطنة المقاومة والشعب الفلسطيني وأنه لا يستحق أن تكون له دولة مستقلة.

وأوضح أنه يتم استدعاء السفراء ومسئولي المجتمع الدولي، للنظر عما جرى من قتل وحرق وضرب في أحداث الـ7 من أكتوبر من قبل المقاومة الفلسطينية، علمًا أن هذه الرواية كلها تم تفنيدها من أفواه الإسرائيليين.

وأشار إلى أن هناك صحفًا عالمية بما فيها صحف الولايات المتحدة، يُريدون شيطنة الشعب الفلسطيني بأنه لا يستحق أن تقام له دولة فلسطينية، وذلك بعبارات كيف تكافئون حركة حماس على الرغم من أنها هى من قتلت وحرقت؟