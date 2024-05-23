جهاد حرب: هناك محاولات إسرائيلية لإلهاء المجتمع الدولى وإطالة أمد المفاوضات

قال جهاد حرب المحلل السياسي، إنه وفقًا لما شاهدنا على مدار سبعة أشهر الماضية، إسرائيل تستمر في عملية التفاوض وفي ذات الوقت تقوم بعملية اجتياح وقتل للفلسطينيين، موضحًا أنه لا يعتقد أن هناك تطورا مهما جرى لدى الإسرائيليين من أجل الوصول إلى اتفاق، إنما هي محاولة لإلهاء المجتمع الدولي وخاصة أنها تأتي قُبل يوم إصدار محكمة العدل الدولية قرارًا أو أمرًا احترازيًا قد يكون وقف الحرب.

وأضاف حرب، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الحكومة الإسرائيلية تحاول التلاعب، وما شهدناه على مدار الأيام الماضية في محاولة لتحميل مصر المسؤولية عن تعطيل المفاوضات والادّعاء بذلك هي تريد في هذا الأمر إطالة أمد المفاوضات وهذا ما فعلته خلال فترة الماضية، واليوم على ما يبدو أنّ مجلس الحرب على الرغم أن هناك أطرافا في مجلس الحرب ترغب في الوصول الى الاتفاق وأن يصبح إعادة الأسرى الإسرائيليين هو المطلب الأول أو الأولوية الأولى للحرب إلا أن نتنياهو يحاول التلاعب في المجتمع الإسرائيلي وفي المجتمع الدولي أيضا.

وأكد أن القول بأن إسرائيل غير مؤهلة في هذا التوقيت للوصول إلى صفقة أو إلى هدنة، هو الحقيقة إسرائيل غير مؤهلة لأنها أولًا حاولت التلاعب خلال الفترة الماضية وإلهاء المجتمع الدولي والتحضير لعملية عسكرية واسعة في رفح وأيضًا خرق جميع الاتفاقيات الموقعة مع الجانب المصري والفلسطيني أيضًا منذ عام 2005 خاصة عن البرتوكول الأول لاتفاقية السلام كامب ديفيد والجانب المصري هو الأكثر دراية بالألاعيب التي تمارسها إسرائيل لأنه لديه خبرة طويلة في التفاوض مع الجانب الإسرائيلي وتدرك الجهات السيادية في مصر أن إسرائيل هي غير مؤهلة يعني أنها لا ترغب الوصول إلى اتفاق، لكن تريد أن تريد العالم أنها تريد الذهاب إلى ذلك وأن تحمل الفلسطينين مسؤولية عدم الوصول إلى اتفاق.