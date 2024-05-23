أكسيوس: نتنياهو ومجلس الحرب قررا توسيع صلاحيات فريق التفاوض

أكد موقع أكسيوس الأمريكي، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب قررا توسيع صلاحيات فريق التفاوض؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن قادة الأجهزة الأمنية والطاقم المفاوض دعوا للتوصل إلى صفقة تبادل حتى لو كان الثمن بحث المقترح الذي وافقت عليه حماس.

وقبل قليل، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي هارتسي هاليفي، أنه لابد من تحرك عاجل لإطلاق سراح المحتجزين في غزة ولو على حساب الاستعداد لمناقشة مقترح حماس الأخير.