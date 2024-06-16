ينتظرون الأمان.. أهالي غزة يصلون عيد الأضحى في أطلال المساجد (صور)

تفاعل رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية مع الصور المنتشرة لصلاة العيد في غزة، وكتب أهالي غزة العديد من المنشورات حول عيد الأضحي.

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يقول محمد علي، أحد أهالي غزة وناشر الصور: “أقبل العيد وأول مرة نعرف معنى كلمة تأمين وسالمين وآمنيين عميقة قدر شنو، زمان كنا بنقولها عادي، بس السنة دي بنقولها من قلوبنا وجوانا غصة في الحلق وقهر وألم وجرح لا يعلم به إلا الله، أصبحنا لا تأمين ولا لامين ولا آمنييين، والبيوت الكانت عامرة بأهلها كثيير منها خاوية، أصدق التهاني بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، سائلآ المولى أن يتقبل منًا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة، وأزمنة مديدة".

كما تداولت حسابات عبر مواكقع التواصل الاجتماعي، صورا لأهالي غزة في صلاة العيد بين الخيام.

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وكان قد قال خطيب مسجد جباليا شمالي قطاع غزة: “الإسرائيليون المتغطرسون حرمونا من إحياء عيد الأضحى المبارك، وحالوا بيننا وبين التقرب إلى الله”.

أضاف خطيب مسجد جباليا: “سندك العدو المتغطرس الذي يحول بيننا وبين أداء شعائرنا الدينية، فقد عاد العيد على غزة وهي متمسكة بربها وتبذل أغلى الأثمان لاستعادة أرضها والدفاع عن مقدسات الأمة”.

تابع: “الأثمان التي بذلها الشعب الفسلطيني وسيبذلها غالية، لكنها تهون، كونها في سبيل المقدسات، والعدو يحاول كسر عزيمة أهل غزة، لكنه لن يفلح في ذلك”.

في سياق آخر، أعلن جيش الإسرائيلي، الأحد، أنه سيطبق "توقفا محليا وتكتيكيا للأنشطة العسكرية" في مناطق بقطاع غزة للسماح بتدفق المزيد من المساعدات بعد أن حذرت منظمات الإغاثة الدولية من أزمة إنسانية متزايدة.

أضاف أن النشاط العسكري سيتوقف بين الساعتين الثامنة صباحا والسابعة مساء بالتوقيت المحلي، على طول الطريق المؤدي من معبر كرم أبو سالم إلى طريق صلاح الدين ثم إلى الشمال.