الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحالف الوطنى: نصف مليون مستفيد من أضاحي صناع الحياة خلال العيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

بدأت مؤسسة صناع الحياة مصر، أحد أعضاء التحالف الوطنى حملتها السنوية لـ حملة صكوك الأضاحي بمشاركة ما يقرب من 6000 متطوع من أبناء وبنات المؤسسة.

وخلال حملة هذا العام نجحت صناع الحياة في شراء ما يقرب من 500 رأس ماشية، حيث من المقرر توزيع أكثر من 100 ألف كيلو لحوم على أكثر من 500 ألف مستفيد بمختلف محافظات الجمهورية.

وكعادة كل عام تعتمد مؤسسة صناع الحياة على السيارات المبردة لتوصيل اللحوم للمستفيدين بمختلف محافظات مصر بالتوازي مع تسليم المتبرعين وأصحاب الصكوك لأنصبتهم في منازلهم خلال اليومين الأوليين في أيام عيد الأضحى المبارك.

وقدمت صناع الحياة خلال حملتها للمتبرعين كافة أنواع الصكوك بأرخص الأسعار لمساندة ودعم أهالينا من المستفيدين وإدخال بهجة العيد على الأسر الأكثر احتياجا.

وتشمل الحملة خدمة أهالي مصر من الأسر الأكثر احتياجا في 23 محافظة هي (المنوفية - الإسكندرية - دقهلية - قليوبية- كفرالشيخ - الإسماعيلية - الغربية - الجيزة- دمياط - قنا - الأقصر - أسوان - أسيوط - سوهاج - بني سويف - السويس - البحيرة - العريش - المنيا - الفيوم – الشرقية).

وخلال الحملة يقوم الشباب من متطوعي صناع الحياة بتقطيع وتقسيم ووزن اللحوم داخل المخيم المعد لذلك بمجازر القوات المسلحة بمنطقة شبرا شهاب محافظة القليوبية.

وتم اختيار وشراء رؤوس الأضاحي تحت إشراف طبي بيطري كامل.

وتقوم المؤسسة بتوزيع لحوم الأضاحي على المتبرعين والمستفيدين في توقيت واحد داخل سيارات مبردة ومجهزة خصيصا لنقل اللحوم، حيث تصل إلى المستفيدين والمتبرعين خلال اليوم الأول والثاني من أيام عيد الأضحى المبارك.

جدير بالذكر أن المحافظات التى تم تقديم الدعم فيها هي (المنوفية - الإسكندرية - دقهلية - قليوبية- كفرالشيخ - الإسماعيلية - الغربية - الجيزة- دمياط - قنا - الأقصر - أسوان - أسيوط - سوهاج - بني سويف - السويس - البحيرة - العريش - المنيا - الفيوم – الشرقية).

مؤسسة صناع الحياه صكوك الأضاحي متطوع المؤسسة لحوم السيارات المبردة الأضحي المبارك

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