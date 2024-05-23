الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام إسرائيلى: تل أبيب تفضل أن تقرر "العدل الدولية" وقف الحرب وليس عملية رفح

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن هناك تقديرات إسرائيلية بأن محكمة العدل الدولية ستقرر غدًا إما وقف عميلة رفح الفلسطينية أو وقف الحرب كلها؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن تل أبيب تفضل أن تقرر العدل الدولية وقف الحرب كلها وليس وقف عملية رفح الفلسطينية على ضوء الخلافات مع الإدارة الأمريكية.

وقبل قليل، عبّر مسئولون إسرائيليون، عن خشيتهم من أن تتخذ محكمة العدل الدولية موقفًا صارمًا ضد الهجوم الذي شنته إسرائيل على غزة، ما قد يعرض تل أبيب لعقوبات دولية.

وأعلنت محكمة العدل الدولية عن أنها ستصدر حكمها، غدًا الجمعة، بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية عميلة رفح رفح الفلسطينية محكمة العدل الدولية وقف الحرب الخلافات الادارة الامريكية

مواد متعلقة

جهاد حرب: هناك محاولات إسرائيلية لإلهاء المجتمع الدولى وإطالة أمد المفاوضات

جانتس: سأقدم اقتراحا لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث 7 أكتوبر

أبو مازن لرئيس وزراء النرويج: اعتراف بلادكم بالدولة الفلسطينية سيدفع نحو تحقيق السلام والعدل

مسئولون إسرائيليون: نخشى أن تتخذ "العدل الدولية" موقفًا صارمًا ضد هجومنا على غزة

القاهرة الإخبارية: انفجار مسيرتين مفخختين قرب كريات شمونة فى الجليل الأعلى

هاليفي: لابد من تحرك عاجل لإطلاق سراح المحتجزين في غزة

إعلام إسرائيلى: قادة الأجهزة الأمنية والطاقم المفاوض دعوا للتوصل إلى صفقة تبادل

صافرات الإنذار تدوى فى أكثر من 30 موقعا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

الأكثر قراءة

مفاجأة فيديو هلا السعيد.. القبض على السائق المتهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

1.6 مليار جنيه.. ضبط أكبر صفقة كوكايين داخل سفينة ببورسعيد

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)