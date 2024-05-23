إعلام إسرائيلى: تل أبيب تفضل أن تقرر "العدل الدولية" وقف الحرب وليس عملية رفح

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن هناك تقديرات إسرائيلية بأن محكمة العدل الدولية ستقرر غدًا إما وقف عميلة رفح الفلسطينية أو وقف الحرب كلها؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن تل أبيب تفضل أن تقرر العدل الدولية وقف الحرب كلها وليس وقف عملية رفح الفلسطينية على ضوء الخلافات مع الإدارة الأمريكية.

وقبل قليل، عبّر مسئولون إسرائيليون، عن خشيتهم من أن تتخذ محكمة العدل الدولية موقفًا صارمًا ضد الهجوم الذي شنته إسرائيل على غزة، ما قد يعرض تل أبيب لعقوبات دولية.

وأعلنت محكمة العدل الدولية عن أنها ستصدر حكمها، غدًا الجمعة، بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة.