الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كشف لغز التعدى على كلب بسلاح أبيض فى حدائق القبة

المتهم
المتهم

توصلت الأجهزة الأمنية إلى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر "فيس بوك" لعاطل بالقاهرة يعتدى بسلاح أبيض على كلب وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على كلب بسلاح أبيض.

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

 وأقر بارتكابه الواقعة بسبب وجود خلافات سابقة بينه وبين مالك الكلب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية فيس بوك سلاح أبيض التعدى على كلب قسم شرطة حدائق القبة

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