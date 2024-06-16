الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز

محافظ قنا يشهد ذبح 131 رأس ماشية وتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية

محافظ قنا
محافظ قنا

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عملية ذبح العجول والأضاحي في المجزر الآلي بمشروعات الأمن الغذائي بالمعنا، حيث تم ذبح 131 رأس ماشية من عجول الأضاحي، وتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية وعمال النظافة في مدن ومراكز المحافظة. 

ورافقه اللواء الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وخالد عمران المدير التنفيذي بمؤسسة مصر الخير في محافظات الأقصر وقنا والبحر الأحمر، والدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، وأشرف الطيب مدير عام مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وقال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي للمحافظة، إن لحوم الأضاحي يتم توزيعها بالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية في المدن والمراكز، من خلال كشوف تشمل أسماء وبيانات الحالات الأولى بالرعاية، من خلال لجان متخصصة بالتضامن الاجتماعي، بهدف الوصول إلى جميع الحالات والمناطق المستهدفة داخل المحافظة، بالإضافة إلى عمال النظافة على مستوى مراكز المحافظة.

من جانبه، أوضح عمران أنه سيتم توزيع عدد 131 رأس ماشية على جميع مدن ومراكز المحافظة.

وتم التنسيق مع مديرية الطب البيطري في قنا لذبحها داخل المجازر الحكومية تحت الإشراف الطبي، وسيستمر الذبح حتى رابع أيام عيد الأضحى المبارك. 

وأشار إلى أنه تم التعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال الجمعيات الأهلية لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا في قرى ومراكز المحافظة.

وكان عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، قد أكد في بيان سابق أنه سيتم تخصيص 13 مجزرًا حكوميًا على مستوى المحافظة لفتحها أمام الأهالي والجمعيات الأهلية الخيرية لذبح الأضاحي مجانًا "بدون رسوم" طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وسيشرف عليها أطباء مديرية الطب البيطري لتوقيع الكشف الطبي قبل وبعد الذبح حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

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