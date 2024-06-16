الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هدايا الرئيس ترسم البهجة على وجوه الأهالى فى احتفالية مستقبل وطن الشروق بعيد الأضحى

مستقبل وطن الشروق
مستقبل وطن الشروق ينظم صلاة عيد الأضحى

أجواء مليئة بالفرحة والسعادة التي ظهرت على وجوه آلاف من المواطنين والأطفال الذين حصلوا على هدايا الرئيس بعد أن توافدوا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مصلى صلاة عيد الأضحى المبارك الذي أشرف على إعداده وتجهيزه حزب مستقبل وطن أمانة الشروق برئاسة المهندس إبراهيم شفيق والدكتور أبوبكر عبدربه أمين التنظيم والمهندس يوسف جنيدي الأمين المساعد بالاشتراك مع جهاز مدينة الشروق ومجلس الأمناء.

 

وأقام حزب مستقبل وطن الشروق احتفالًا عظيمًا بعيد الأضحى المبارك، حيث أدى المواطنون بمدينة الشروق صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحة الطريق الأوسط التي تسع عشرات الآلاف من المواطنين، الذي كان في استقبالهم أعضاء هيئة مكتب مستقبل وطن الشروق الذي أشرفوا على تجهيز ساحة الصلاة.

وكان أعضاء حزب مستقبل وطن الشروق في استقبال المصلين، حيث تم تخصيص مصلى للرجال وآخر للسيدات، وتم تخصيص فرق لمساعدة كبار السن وتوصيلهم إلى مكان أداء الصلاة. 

وشهدت احتفالية عيد الأضحى المبارك، أجواء أسطورية تسببت في ظهور السعادة على وجوه كافة الفئات العمرية، وعقب انتهاء الصلاة، تم إحضار عدد من ألعاب العرائس الضخمة وعدد من ألعاب الشخصيات وقام الأطفال بالتقاط الصور معهم وعمل مسابقات لإسعاد الأطفال.

كما قام أعضاء حزب مستقبل وطن الشروق بتوزيع هدايا الرئيس على الأطفال الذين حضروا لأداء صلاة عيد الأضحى في ساحة الطريق الأوسط بمدينة الشروق، وتوزيع البلالين عليهم، وعمل احتفالية كبيرة استمرت لأكثر من ساعة ونصف الساعة عقب انتهاء الصلاة.

 

 

عيد الأضحى المبارك صلاة عيد الأضحى المبارك مستقبل وطن أمانة الشروق مدينة الشروق ساحة الطريق الأوسط

مواد متعلقة

البطريرك شاهدًا على 30 يونيو.. البابا تواضروس الثانى: مرسى كان مغيّبًا.. وعدلى منصور قامة تليق بمصر.. وبــ«السيسى» اعتدل الميزان

"الحقوق المتعلقة بالمال" موضوع خطبة الجمعة 31 مايو 2024

حصاد وزارة العمل.. مصر خارج الملاحظات الدولية لعام 2024.. والحوار الاجتماعي يستكمل مناقشات "قانون العمل"

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

"تدمير ميركافا وكمين محكم".."حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسى خلال احتفالية يوم الشهيد تعكس حرصه على تحقيق الأمن والاستقرار

الأكثر قراءة

مفاجأة.. كولر يغلق الباب أمام عودة أحمد قندوسي في نهاية الموسم

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

نجت بأعجوبة من الموت.. ماذا حدث مع رشا العدل؟

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى مدن ومحافظات مصر

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

الإفراج عن 4199 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

حماس: نشارك شعبنا في عيد الأضحى آلامه وآماله وندعو لدعم صموده

الاحتلال يعلن مقتل جنديين في معارك شمال غزة

إسرائيل تعلن عن "هدنة تكتيكية" يومية فى جنوب غزة للسماح بدخول المساعدات