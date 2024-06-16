هدايا الرئيس ترسم البهجة على وجوه الأهالى فى احتفالية مستقبل وطن الشروق بعيد الأضحى

أجواء مليئة بالفرحة والسعادة التي ظهرت على وجوه آلاف من المواطنين والأطفال الذين حصلوا على هدايا الرئيس بعد أن توافدوا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مصلى صلاة عيد الأضحى المبارك الذي أشرف على إعداده وتجهيزه حزب مستقبل وطن أمانة الشروق برئاسة المهندس إبراهيم شفيق والدكتور أبوبكر عبدربه أمين التنظيم والمهندس يوسف جنيدي الأمين المساعد بالاشتراك مع جهاز مدينة الشروق ومجلس الأمناء.

وأقام حزب مستقبل وطن الشروق احتفالًا عظيمًا بعيد الأضحى المبارك، حيث أدى المواطنون بمدينة الشروق صلاة عيد الأضحى المبارك في ساحة الطريق الأوسط التي تسع عشرات الآلاف من المواطنين، الذي كان في استقبالهم أعضاء هيئة مكتب مستقبل وطن الشروق الذي أشرفوا على تجهيز ساحة الصلاة.

وكان أعضاء حزب مستقبل وطن الشروق في استقبال المصلين، حيث تم تخصيص مصلى للرجال وآخر للسيدات، وتم تخصيص فرق لمساعدة كبار السن وتوصيلهم إلى مكان أداء الصلاة.

وشهدت احتفالية عيد الأضحى المبارك، أجواء أسطورية تسببت في ظهور السعادة على وجوه كافة الفئات العمرية، وعقب انتهاء الصلاة، تم إحضار عدد من ألعاب العرائس الضخمة وعدد من ألعاب الشخصيات وقام الأطفال بالتقاط الصور معهم وعمل مسابقات لإسعاد الأطفال.

كما قام أعضاء حزب مستقبل وطن الشروق بتوزيع هدايا الرئيس على الأطفال الذين حضروا لأداء صلاة عيد الأضحى في ساحة الطريق الأوسط بمدينة الشروق، وتوزيع البلالين عليهم، وعمل احتفالية كبيرة استمرت لأكثر من ساعة ونصف الساعة عقب انتهاء الصلاة.