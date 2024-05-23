الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز

أكسيوس: بيرنز سيعقد اجتماعا مع رئيس الموساد لإحياء المفاوضات بشأن المحتجزين فى غزة

ويليام بيرنز
ويليام بيرنز

أكد موقع أكسيوس الأمريكي، أن ويليام بيرنز رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، سيعقد اجتماعا مع رئيس الموساد ديفيد بارنيا، لإحياء المفاوضات بشأن المحتجزين في غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بأن ويليام بيرنز رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، سيزور المنطقة لدفع المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

كما أكد موقع أكسيوس الأمريكي، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب قررا توسيع صلاحيات فريق التفاوض.

القاهرة الإخبارية الموساد المخابرات أكسيوس المفاوضات المحتجزين غزة

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