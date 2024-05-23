القاهرة الإخبارية: انقطاع التيار الكهربائى عن بعض أقسام مستشفى شهداء الأقصى

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض أقسام مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح؛ بسبب استمرار منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفاددت به قناة القاهرة الإخبارية.

المنظومة الصحية فى غزة تخرج عن الخدمة بالكامل

وفي وقت سابق، قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن الاحتلال الإسرائيلي أطبق طوقًا وحصارًا شاملًا على منطقة مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأخرج المنظومة الصحية بأكملها عن الخدمة بعد حصار دام لخمسة أيام في محيط مشفى العودة، وبعدما استهدفت المشفى، وتحديدًا الطابق الأخير فيها من قبل المدفعية الإسرائيلية، اقتحمت آليات الجيش هذا المشفى وأجبر الجنود الطواقم الطبية هناك على النزوح باتجاه المنطقة الغربية، فيما جرت عمليات تحقيق ميدانية مع بعض المرضى ومع الطواقم الطبية المتواجدة هناك.

وأضاف أبوكويك، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرناج "جولة المراسلين"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي الذي حاصر مشفى كمال عدوان أخرجه كذلك عن الخدمة، بعدما استهدف قسم الطوارئ أو مدخل قسم الطوارئ بقذيفة مدفعية أجبرت الطواقم الطبية هناك على إخلائه وإخلاء حتى الأطفال الخدّج نحو المجهول، لأنه لا يوجد أي مشفى الآن في المنطقة الشمالية أو في مدينة غزة يستطيع التعامل مع الأطفال الخدّج.