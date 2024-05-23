الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: انقطاع التيار الكهربائى عن بعض أقسام مستشفى شهداء الأقصى

دير البلح
دير البلح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض أقسام مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح؛ بسبب استمرار منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفاددت به قناة القاهرة الإخبارية.

المنظومة الصحية فى غزة تخرج عن الخدمة بالكامل

وفي وقت سابق، قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن الاحتلال الإسرائيلي أطبق طوقًا وحصارًا شاملًا على منطقة مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأخرج المنظومة الصحية بأكملها عن الخدمة بعد حصار دام لخمسة أيام في محيط مشفى العودة، وبعدما استهدفت المشفى، وتحديدًا الطابق الأخير فيها من قبل المدفعية الإسرائيلية، اقتحمت آليات الجيش هذا المشفى وأجبر الجنود الطواقم الطبية هناك على النزوح باتجاه المنطقة الغربية، فيما جرت عمليات تحقيق ميدانية مع بعض المرضى ومع الطواقم الطبية المتواجدة هناك.

وأضاف أبوكويك، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرناج "جولة المراسلين"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي الذي حاصر مشفى كمال عدوان أخرجه كذلك عن الخدمة، بعدما استهدف قسم الطوارئ أو مدخل قسم الطوارئ بقذيفة مدفعية أجبرت الطواقم الطبية هناك على إخلائه وإخلاء حتى الأطفال الخدّج نحو المجهول، لأنه لا يوجد أي مشفى الآن في المنطقة الشمالية أو في مدينة غزة يستطيع التعامل مع الأطفال الخدّج.

القاهرة الإخبارية الوقود قطاع غزة مستشفى شهداء الأقصى التيار الكهربائي

مواد متعلقة

أستاذ علاقات دولية: مصر الركيزة الرئيسية لدعم القضية الفلسطينية

بايدن: لا نعترف باختصاص الجنائية الدولية

هاجارى: الجيش يعمل فى عدة مناطق برفح الفلسطينية لتحقيق أهداف الحرب

حزب الله يستهدف مقر قيادة اللواء 769 فى كريات شمونة بالمسيرات

إعلام إسرائيلى: بيرنز سيزور المنطقة لدفع المفاوضات بشأن صفقة التبادل

مستوطنون يهاجمون قوافل المساعدات ويدمرونها قرب حاجز زعترة جنوب نابلس

هل إسرائيل جادة بشأن قبول صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين؟.. باحث يُجيب

متحدث الاحتلال يعترف: الجيش فشل فى 7 أكتوبر وعلينا مهمة الإصلاح

الأكثر قراءة

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

جهود مضنية للبحث عن "جنى" آخر ضحايا معدية أبوغالب (صور)

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

نتائج التحقيقات الأولية في تحطم طائرة رئيس إيران: هل توجد آثار لرصاص على الهيكل؟

مفاجأة فيديو هلا السعيد.. القبض على السائق المتهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)