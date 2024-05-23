الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الولايات المتحدة في مأزق بسبب دعمها لإسرائيل.. باحث سياسي يوضح السبب

غزة
غزة

قال الباحث السياسي ماك شرقاوي، إن الولايات المتحدة اليوم في مأزق عندما دعمت الكيان الإسرائيلي المحتلل فلسطين كانت بذريعة الفزاعة حماس، فلم تستطع قوات الجيش الغاشم الاسرائيلي أن تحقق أي انتصارات على الأرض ضد حماس ولا زالت العمليات تخرج في جباليا وفي شمال قطاع غزة وفي خان يونس ضد قوات الاحتلال، فاليوم أصبح ما يظهر إلى الداخل الأمريكي أن ما تفعله إسرائيل ليس استهداف حماس لكن استهداف الشعب في فلسطين واستهداف البنية التحتية.

وأضاف شرقاوي، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الموضوع ليس فقط هو وقف حماس أو تأمين إسرائيل لنفسها من أن تنطلق هجمات من حماس ضدها في إسرائيل، أصبحت تل أبيب متورطة في أن القطاع أصبح 70% أو أكثر خارج الخدمة وهي سلطة احتلال، فالمفترض على إسرائيل التزامات دولية بأن ترعى قطاع غزة وأكثر من 2.3 مليون فلسطيني موجودين في هذا القطاع.

وأكد أنه عقب التصريحات الغربية لنتنياهو، أصبحت الأمور تتجه إلى أن الحرب ستستمر لسنوات، فالحرب ليست فقط للقضاء على حماس ولكن للقضاء على الشعب الفلسطيني والقضاء على القضية الفلسطينية، ومحاولة مستميتة إلى إفراغ فلسطين من الفلسطينيين. 

القاهرة الإخبارية الكيان الاسرائيلي الولايات المتحدة مأزق حماس قطاع غزة

مواد متعلقة

إعلام إسرائيلى: تل أبيب لا تتجه للاستجابة لقرار "العدل الدولية"

توقف مستشفى شهداء الأقصى عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء

القاهرة الإخبارية: محادثات إسرائيلية أمريكية بشأن العدل الدولية.. وتوقعات باستخدام الفيتو الأمريكى

إعلام إسرائيلى: سموتريتش يغادر اجتماع المجلس المصغر عقب مشادات

خبير: الواقع فى إسرائيل لا يحتمل حالة اللا سلم واللا حرب

البنتاجون: واشنطن لم تحسم قرار إرسال شحنة ذخيرة إلى إسرائيل

باحث: هناك حراك من قبل الولايات المتحدة للضغط على نتنياهو للوصول لهدنة

إعلام إسرائيلى: إطلاق صاروخين مضادين للدروع تجاه مستوطنة المطلة

الأكثر قراءة

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

جهود مضنية للبحث عن "جنى" آخر ضحايا معدية أبوغالب (صور)

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

نتائج التحقيقات الأولية في تحطم طائرة رئيس إيران: هل توجد آثار لرصاص على الهيكل؟

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

مفاجأة فيديو هلا السعيد.. القبض على السائق المتهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)