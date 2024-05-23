الولايات المتحدة في مأزق بسبب دعمها لإسرائيل.. باحث سياسي يوضح السبب

قال الباحث السياسي ماك شرقاوي، إن الولايات المتحدة اليوم في مأزق عندما دعمت الكيان الإسرائيلي المحتلل فلسطين كانت بذريعة الفزاعة حماس، فلم تستطع قوات الجيش الغاشم الاسرائيلي أن تحقق أي انتصارات على الأرض ضد حماس ولا زالت العمليات تخرج في جباليا وفي شمال قطاع غزة وفي خان يونس ضد قوات الاحتلال، فاليوم أصبح ما يظهر إلى الداخل الأمريكي أن ما تفعله إسرائيل ليس استهداف حماس لكن استهداف الشعب في فلسطين واستهداف البنية التحتية.

وأضاف شرقاوي، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الموضوع ليس فقط هو وقف حماس أو تأمين إسرائيل لنفسها من أن تنطلق هجمات من حماس ضدها في إسرائيل، أصبحت تل أبيب متورطة في أن القطاع أصبح 70% أو أكثر خارج الخدمة وهي سلطة احتلال، فالمفترض على إسرائيل التزامات دولية بأن ترعى قطاع غزة وأكثر من 2.3 مليون فلسطيني موجودين في هذا القطاع.

وأكد أنه عقب التصريحات الغربية لنتنياهو، أصبحت الأمور تتجه إلى أن الحرب ستستمر لسنوات، فالحرب ليست فقط للقضاء على حماس ولكن للقضاء على الشعب الفلسطيني والقضاء على القضية الفلسطينية، ومحاولة مستميتة إلى إفراغ فلسطين من الفلسطينيين.