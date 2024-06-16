الأحد 16 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

العثور على جثة مسن داخل ترعة فى قنا

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم، أول أيام عيد الأضحى المبارك، على جثة خمسيني مجهول الهوية داخل ترعة في قرية القبيبة، مركز فرشوط، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة شخص خمسيني مجهول الهوية غريق داخل ترعة في قرية القبيبة مركز فرشوط.

وبعد الفحص تبين العثور على جثة شخص مجهول الهوية داخل ترعة في قرية القبيبة مركز فرشوط، تم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة لحين التعرف على هويته وتسليمه لذويه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسرعة كشف الهوية.

قنا محافظ قنا محافظة قنا ترعة مركز فرشوط

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