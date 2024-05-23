القاهرة الإخبارية: محادثات إسرائيلية أمريكية بشأن العدل الدولية.. وتوقعات باستخدام الفيتو الأمريكى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هناك محادثات إسرائيلية أمريكية بشأن قرار محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية وتوقعات باستخدام واشنطن حق النقض (الفيتو)؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، عبّر مسئولون إسرائيليون عن خشيتهم من أن تتخذ محكمة العدل الدولية موقفًا صارمًا ضد الهجوم الذي شنته إسرائيل على غزة، ما قد يعرض تل أبيب لعقوبات دولية.

وأعلنت محكمة العدل الدولية عن أنها ستصدر حكمها، غدًا الجمعة، بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة.