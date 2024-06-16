"الكهرباء" تعلق على قرار وقف تخفيف الأحمال فى أول أيام عيد الأضحى

كشف مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر لم تتلقى أي تعليمات جديدة بخصوص تعديل مواعيد تخفيف الأحمال أو إلغائها في إجازة عيد الأضحى.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن فترة عيد الأضحى شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة ساهمت في ارتفاع استهلاك الكهرباء خلال اليومين الماضيين، مما صاحب ارتفاع في استهلاك الوقود وهو الأمر الذي تطلب الالتزام بجدول تخفيف الأحمال خلال عيد الأضحى المبارك.

وأكد المصدر أن شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لا تملك قرار إلغاء تخفيف الأحمال أو زيادة مدتها عن الأمر الصادر من مجلس الوزراء.