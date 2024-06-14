ثالث الأعطال الفنية خلال أسبوعين.. مصدر بـ"كهرباء جنوب القاهرة" يكشف التفاصيل

شهدت منطقتي فيصل وبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة انقطاع في الكهرباء بسبب حدوث عطل في خليتين داخل أحد الموزعات وهو ثالث انقطاع كبير منذ تولي المهندس طارق عبدالشافي رئيس شركة كهرباء جنوب القاهرة منذ توليه رئاسة الشركة منذ أسبوعين.

وذكر مصدر في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أن المهندس طارق عبد الشافى رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أجرى جولة لمتابعة عمليات إصلاح موزع الشهيد التابع لتحكم بولاق الدكرور الذى يقوم بتغذية بعض المناطق بفيصل وبولاق الدكرور بعد حدوث خلل بخليتين داخل الموزع.

وأِشار المصدر، إلى أن رئيس “كهرباء جنوب القاهرة” تفقد مقر شبكات وتحكم فيصل لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لتوصيل التيار الكهربائي للمناطق المتضررة.

وكلف “عبدالشافي" خلال الجولة القائم بأعمال رئيس قطاعات شبكات الجيزة بمتابعة الموقف من خلال التنسيق مع رؤساء قطاع التحكم والشبكات بالهرم والدقى لوضع حلول جذرية ومواجهة العطل الطارئ بمغذى الشهيد.

ويعد الانقطاع الحالي هو الثالث منذ تولي المهندس طارق عبدالشافي رئاسة الشركة، حيث كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي التام عن بعض المناطق بمدينة أكتوبر والشيخ زايد منذ صباح الخميس 6 يونيو 2024.

سبب انقطاع الكهرباء في زايد وأكتوبر

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنه "الساعة 8:42 دقيقة صباح اليوم خلال عمل الصيانة المبرمجة على الدائرة رقم 1 وادى النطرون - الشيخ زايد جهد 220 ك.ف، وأثناء إجراءات إعادة توصيل هذه الدائرة بعد انتهاء أعمال الصيانة فصلت الدائرة رقم 2 وادى النطرون - الشيخ زايد جهد 220 ك.ف، ما تسبب في انقطاع التغذية الكهربائية عن بعض مناطق في أكتوبر والشيخ زايد، وعلى الفور تم استكمال توصيل الدائرة رقم 1 وإعادة الأحمال تدريجيًا".