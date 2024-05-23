وصول نعش الرئيس الإيرانى إلى مطار بيرجند لدفنه بمسقط رأسه

وصل نعش الرئيس الإيرانى الراحل، إبراهيم رئيسي، منذ قليل، إلى مطار مدينة بيرجند عاصمة محافظة خراسان الجنوبية شرق إيران والتي تضم مدينة مشهد مسقط رأسه.

جاء ذلك خلال عرض فضائية القاهرة الإخبارية بثًا مباشرًا لوصول جثمان الرئيس الإيراني.

وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية سامح شكري، إلى إيران، لتقديم واجب العزاء في الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان.

وتوفي "رئيسي" مع وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وسبعة آخرين، عندما تحطمت المروحية التي كانوا يستقلونها وسط ضباب كثيف في المنطقة الجبلية شمال شرق إيران، وتم بث مقطع فيديو في إيران لرجال الإنقاذ الذين وصلوا إلى مكان الحادث في غابة كثيفة ولم يكتشفوا أي علامة على الحياة.

ويجرى تحقيق في السبب، بما في ذلك السبب وراء اتخاذ قرار بإقلاع مروحية رئيسي في الوقت الذي تم فيه إصدار تحذير من الطقس الكهرماني للمنطقة.