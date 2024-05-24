الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز

خبير أمن معلومات يوضح عدة نصائح للحفاظ على عمر أطول لبطارية الهاتف

بطارية الهاتف
بطارية الهاتف

كشف المهندس أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، عن طريقة الشحن الصحيحة للحفاظ على عمر بطارية الهاتف، مدرجًا بعض النصائح للحفاظ على عمر بطارية الهاتف لفترة أطول.

 طريقة الشحن الصحيحة لأجهزة الأندرويد

وأضاف "طارق"، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر قناة "dmc"، أن طريقة الشحن الصحيحة لأجهزة الأندرويد عندما تصل البطارية إلى 15% يبدأ شحنها، ويتم فصل الجهاز عن الشاحن عندما يصل شحن البطارية إلى 85%، للحفاظ على عمر البطارية لأطول وقت ممكن.

وأوضح أن هناك مجموعة من النصائح التي يجب تنفيذها للحفاظ على عمر بطارية الهاتف، تتمثل في "ضرورة فحص إعدادات أجهزة الأندرويد، واختيار حول الهاتف أو About phone، ثم الدخول إلى خانة أنواع السوفت وير، وبعدها رقم الإصدار والنقر على هذه الخانة 5 مرات متتالية إلى أن يظهر على الشاشة طلب إدخال الباسوورد.

 خاصية لتوفير شحن البطارية

وتابع: "مع إدخال كلمة المرور ستظهر لك خانة جديدة  developer option، ومن خلالها ستختار do not keep activate  app أو إزالة التطبيقات التي تعمل في الخلفية"، وأكد، أنه عند تفعيل هذه الخاصية أو الميزة في أجهزة الأندرويد، فستعمل بشكل كبير على توفير شحن البطارية، بسبب غلق التطبيقات التي تعمل في الخلفية.

وأشار إلى أن الشاحن مكون من جزءين رأس الشاحن والكابل، وعلينا دائمًا اختيار شاحن نوعه مناسب لنوع الهاتف الذي نستخدمه، لأنه إن لم نراع هذا سيضر الشاحن من العمر الافتراضي للبطارية، ما يعرض هواتفنا للخطر، مضيفًا: “من خلال البحث بنوع الموبايل على محرك البحث جوجل عن نوع الموبايل + SPEC، سيتم عرض جميع مميزات هاتفك بسهولة، ومن ضمنها نوع الشاحن المناسب لهاتفك، ولا بد من شراء شاحن أصلي من المتجر الرسمي، وإذا تعرض الكابل لأي قطع فعليك تغييره فوراً”.

 

8 الصبح DMC بطارية الهاتف الهاتف الأندرويد

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