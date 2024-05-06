خبير أمن معلومات: قطاع التكنولوجيا ارتفع بنسبة 75% وأصبح الأعلى نمواً بين قطاعات الدولة

قال أحمد طارق، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، إن مصر من الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن القطاع التكنولوجي في مصر ارتفع بنسبة 75% خلال العام الماضي حتى أصبح الأعلى نموا بين قطاعات الدولة.

وأضاف طارق، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المجال التكنولوجي في الرقمنة كبير جدًا ويفتح وظائف جديدة ومتنوعة، خاصة بعد استخدام مصر مجال الذكاء الاصطناعي، ما يفتح باب التوظيف بشكل أكبر، موضحًا أن الخدمات الرقمية تخدم المواطن بشكل أكبر وأسرع، وتفتح مجالات كثيرة جدا في مراكز التدريب والتشغيل من الجانب التوظيفي والخدمة.

خدمات التعهيد وعلاقاتها بالذكاء الاصطناعي

وأوضح خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، أنه جرى توقيع أكثر من 74 شركة عالمية ومحلية في صناعة التعهيد، و50 شركة تتوسع في نشاطها في تصدير الخدمات الرقمية، موضحًا أن المقصود بكلمة تعهيد الأعمال التجارية هي تكليف شخص أو جهة بإدارة وتنفيذ أعمال تجارية معينة بالنيابة عن شخص آخر.