المنسق الوطني لـ"مسار العائلة المقدسة" يكشف آخر جهود الدولة للانتهاء من المشروع

كشف المهندس عادل الجندي، المنسق الوطني لمسار رحلة العائلة المقدسة، أخر تطورات وتفاصيل جهود الدولة للانتهاء من مشروع مسار العائلة المقدسة، قائلًا: "إن طول المشروع يقدر بـ3 آلاف و500 كم ذهابا وإيابا، كما أنه يعد محورا عمرانيا يقوده قطاع السياحة"، مشيرا إلى أنه من أطول مسارات الحج العالمي فى العالم داخل دولة واحدة.

وأضاف المهندس عادل الجندي، المنسق الوطني لمسار رحلة العائلة المقدسة، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، أن الدول المستهدفة للمشروع هم دول أمريكا اللاتينية وشرق أوروبا وبعض الدول الإفريقية واليابان وكوريا والصين وإندونيسيا، موضحا أن الحدث فى بدايته كان مهم جدا لأن مصر كانت تزمع للإعداد لمثل هذا المشروع الإنساني.

إحياء مسار العائلة المقدسة

وأوضح المنسق الوطني لمسار رحلة العائلة المقدسة، أنه تم دعوة بعض الخبراء الدوليين وأعطونا بعض النصائح، ولكن الميزة أننا مصرنا هذه الخبرة الدولية”.