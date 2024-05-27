الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 27 مايو 2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي

يحرص المسافرين للملكة العربية السعودية على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 مايو 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل.

 

 أعلن البنك المركزي آخر تحديث في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في التعاملات الصباحية، طبقا لمواقع البنوك الرسمية؛ إذ بلغ نحو 12.50 جنيه للشراء، و12.48 للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير أسعار الريال اليوم الإثنين، وسعر العملات اليوم.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

بلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، اليوم الاثنين، نحو 12.48 جنيه للبيع، وقيمة 12.50 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

بلغ سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري، نحو قيمة 12.49 جنيه للشراء، ومبلغ 12.47 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر اليوم، نحو 12.46 جنيه للبيع، و12.53 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك cib

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، في البنك التجاري الدولي، 12.43 جنيه للشراء، و12.47 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

بلغ الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاثنين 27 مايو 2024.

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاثنين 27 نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 25 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار

ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ8 ملايين جنيه

أسعار العملات في مصر اليوم في البنك المركزي المصري

متوسط سعر الدولار اليوم الاثنين: 47.05 جنيه للشراء، و47.18 للبيع.

بلغ متوسط سعر اليورو اليوم الاثنين: 51.02 جنيه للشراء، و51.17 للبيع.

وصل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين: 59.87 جنيه للشراء، و60.04 للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم: 12.54 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع.

 

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين:

153.20 جنيه للشراء، و153.82 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 12.81 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الأرقام ستعتمد على البيانات المنشورة عن أسعار  العملات اليوم الاثنين على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

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