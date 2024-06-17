فتاة تفدى والدها من الموت.. ألقت نفسها أمام رصاص سلاح عمها فى قنا

أصيبت فتاة بطلقات نارية، عقب إلقاء نفسها على والدها لتفديه من رصاصات عمها الذي أراد قتل والدها بسبب خلافات الميراث، في قرية السمطا، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بإصابة ربة منزل بطلقات نارية في قرية السمطا مركز دشنا.

وبعد الفحص تبين أن مشاجرة بين والد المجني عليه وعمها بسبب خلافات الميراث أدت إلى محاولة العم قتل شقيقه فأنقذت والدها وألقت بنفسها عليه فأصيبت بطلقات نارية، وتقرر نقلها إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

فيما نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.